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Monserrato
11 agosto 2026 alle 00:38

Pino e gli Anticorpi sul palco dei giardini  

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Battute, grasse risate e un finale pronto a illuminare la notte: questa sera Monserrato si prepara a vivere una delle serate più esplosive dell’Estate Monserratina. A salire sul palco nei giardinetti di via del Redentore saranno Pino e gli Anticorpi, l’amatissimo duo comico sardo pronto a travolgere il pubblico con la sua contagiosa ironia, i personaggi cult e uno show ad altissimo tasso di divertimento. L’appuntamento, attesissimo da grandi e piccini, rientra nel ricco cartellone di eventi promosso dal Comune per animare le sere d’agosto. Ma le sorprese non finiranno con l’ultima risata. A coronare la serata e a regalare un’emozione in più a cittadini e visitatori sarà il grande spettacolo pirotecnico. Il cielo si accenderà di luci e sfumature magiche, che chiuderanno in bellezza una notte di pura festa e condivisone. ( lo.r. )

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