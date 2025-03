Pino e Gli Anticorpi domani a Cagliari 

“Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità. Dal cabaret al clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al comico-spalla, il meglio di Michele e Stefano Manca, accompagnati dal musicista Giovanni Arru: quasi sold out lo spettacolo di Pino e Gli Anticorpi in calendario domani a Cagliari, all’Auditorium del Conservatorio. Si tratta di un tour celebrativo dei 30 anni di carriera del duo comico che continua, con la stessa energia degli esordi, a divertirsi e divertire il pubblico di tutta Italia, dal vivo e in tv, ma anche con una forte presenza sui social.

La data di Cagliari, la prima di questa tournée, sarà speciale anche perché è prevista la registrazione dell’intero spettacolo destinata a diventare uno “speciale” televisivo. Biglietti in vendita al Box Office.