Pino da abbattere: «Diventerà un’opera d’arte» 

Dare una seconda vita al pino secolare morto. L’esemplare di via Lungomare è destinato a essere tagliato, ma Geppino Balzano, attivista di Arbatax, lancia la proposta di utilizzare il tronco dell’albero secolare per realizzare opere d’arte. La volontà di creare nuove espressioni culturali, a sostegno del decoro urbano ma anche a tutela dei 140 anni di storia del pino, è stata illustrata anche agli amministratori comunali, benché la competenza territoriale sia dell’Arst, trovandosi l’albero all’interno del compendio patrimoniale dell’azienda del trasporto pubblico. Da queste parti la pianta è stata ribattezzata “zio pino”, a conferma del legame identitario tra l’albero ultrasecolare, piantato all’altezza con l’incrocio di via Porto Frailis, e la comunità di Arbatax. «Il pino merita di essere valorizzato», afferma Balzano, che ha trovato ispirazione in Spagna da esemplari secchi riconvertiti. Nelle attuali condizioni, il pino è un pericolo. Tronco e rami potrebbero cadere sulla strada principale di Arbatax e provocare danni molto ingenti, tanto che l’operazione di taglio non appare più rinviabile. Gli alberi malati sono ovunque: in via Lungomare cinque, di cui tre irrecuperabili. Oltre alle migliaia di piante infestate nel parco di Batteria. (ro. se.)

