Pinnoni, lottizzazione fantasma 

“Pinnoni”, la lottizzazione incompiuta nella periferia est di Sinnai, zona C di espansione. Eppure tutti i cinquanta lottizzanti, ogni anno sono chiamati dal Comune a versare l’Imu. Succede dal 2007: eppure il piano di lottizzazione non decolla, non è stato mai approvato.

La protesta

«Da diciassette anni – dice uno degli interessati, Simone Pisu – la mia famiglia paga l'Imu per dei terreni che allo stato attuale non sono agricoli ma neppur di fatto edificabili: verso mille euro all’anno per una superficie di 3780 metri quadrati. Se la lottizzazione sarà approvata, ne ricaverò tre lotti da 390 metri quadrati. In realtà sto quindi pagando l’Imu su tutto il mio terreno, anche della superficie che poi andrà al Comune per le infrastrutture. Io attendo solo risposte concrete. Stiamo vivendo una vicenda inverosimile».

Il progettista

L’ingegnere Giuseppe Concas che da tempo non esercita più e che il 16 aprile 2007 presentò il progetto al Comune di Sinnai, dice che «il problema si può risolvere in due modi: attivando la proceduta di intesa con la Regione. Oppure attendere che il Comune adegui il Puc al Piano paesaggistico regionale in fase di studio. Il Piano regolatore attuale ha correttamente previsto che lo standard urbanistico per abitante a Sinnai sia di 200 metri cubi a persona. Non ha senso in Sardegna riportare allo standard di 100 metri cubi ad abitante, previsto da una legge che risale al 1968, ripresa dal decreto Soddu e poi Floris». Un problema che interessa anche altre lottizzazioni programmate nelle zone periferiche di Sinnai, ma ancora in fase di approvazione.

L'assessore

«Al momento - dice l’assessore all’urbanistica Franco Orrù- l'attuazione delle zone C è vincolata da norme di salvaguardia regionali che, in molti casi, ne impediscono l'approvazione nelle more dell'adeguamento del Puc al Ppr e al Pai. L'assoggettabilità a pagamento dell’Imu dipende purtroppo dalla destinazione urbanistica dell'area che, anche per le zone C non ancora urbanizzate, è dovuta. L’Imu a Sinnai non si paga solo per i terreni agricoli». Aggiunge Orrù. «Capisco l'incongruenza del dover pagare una tassa su un'area edificabile quando momentaneamente non lo è, ma le norme tributarie non prevedono questo tipo di esenzione, il Comune non può regolamentare diversamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA