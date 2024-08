Pinna rilancia: «Altri soldi per l’ospizio» 

«Vogliamo completare e inaugurare quella che, in via Renzo Cocco, sarà la prima casa di riposo». Il sindaco Massimo Pinna torna su uno dei progetti più attesi dai cittadini, aggiornando sui lavori eseguiti finora e rilanciando: «Investiamo altri 250mila euro».

Gli interventi

Il caseggiato, un tempo, era un asilo; negli anni è stato poi utilizzato per diversi scopi, diventando, tra le altre cose, anche la mensa del povero. Per un periodo accolse anche le suore, in attesa del nuovo alloggio. Era il 2021 quando il sindaco Pinna, al primo mandato, aveva annunciato che la casa di riposo (comunità di alloggio integrata) Tullio Locci «non è più un miraggio», svelando i progetti. Vennero messi in campo 300mila euro. Ad aprile 2022 poi, nel cantiere arrivarono gli operai che effettuarono lavori sino ad ottobre dello stesso anno. A fine 2023 altri interventi e l’amministrazione impegnò 40mila euro per comprare infissi. Il Comune voleva portare avanti «le azioni e le iniziative finalizzate al completamento e gestione della struttura comunale sita in via Renzo Cocco a Villasor, ma è carente delle risorse economiche ed umane necessarie», si leggeva nei documenti. Per questo, già allora, si parlava di un project financing, un progetto che avrebbe portato i privati ad investire nella struttura. La cifra del project ammontava a 900mila euro.

La situazione

Ora l’ala posteriore è stata conclusa e gli ultimi 250mila euro di finanziamenti fanno lievitare l’investimento pubblico a 550mila euro. La struttura ospiterà fino a 24 posti letto. «L’obiettivo è completarla e inaugurarla, sarà una priorità per l’amministrazione così come lo è per l’intero paese», aggiunge Pinna. «Ce lo chiedono i cittadini». Il project financing? «Ce ne sarà un altro che presenteremo tra poche settimane. La cifra sarà inferiore per i privati interessati, visti nuovi investimenti dell’amministrazione. Abbiamo già alcune cooperative interessate mentre noi siamo sempre alla ricerca di nuovi fondi per continuare i lavori».

La polemica

Come spesso capita, la minoranza guidata dall’ex sindaco Efisio Pisano, storce il naso. «Premesso che non abbiamo notato un grande amore per via Renzo Cocco finora, tra le opere pubbliche triennali ci sono 600mila euro di project financing nel 2024 e 3milioni per la casa di riposo nel 2026. E poi bisogna chiedersi quanti ospiti può ospitare una comunità di alloggio?». Il sindaco replica: «La minoranza dovrebbe essere felice per questo progetto. Ci vanno contro per partito preso. Basta con la demagogia».

