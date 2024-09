Pinna regina di Campagna ai “tricolori” 

E sono due. Dopo quello del 2021, Debora Pinna, 27 anni, arciera di Portoscuso in forza agli Arcieri Uras, ha conquistato a Schilpario (BG) il secondo titolo nel Tiro di Campagna nei campionati nazionali di tiro con l’arco. Oltre al successo assoluto nell’arco olimpico, colto battendo in finale per 54-52 la campionessa uscente Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Debora Pinna ha portato a casa altri due podi: il secondo posto a squadre con le compagne degli Arcieri Uras, Ilaria Spanu ed Eleonora Meloni, battute soltanto dagli Arcieri Tigullio in finale, e il terzo posto nel tricolore di Classe. Tre podi (con un titolo assoluto), sono un bottino di tutto rispetto, da sommare al successo di luglio nella Coppa delle Regioni di Città della Pieve con prestazioni e punteggi che lasciavano ben sperare. «Immaginavo ai campionati nazionali un piazzamento da podio ma il primo posto è stato inaspettato», dice Debora Pinna, «il prossimo obiettivo sono i campionati italiani di Targa che iniziano oggi a Camaiore, in provincia di Lucca. Siamo concentrati su questo nuovo appuntamento, andremo lì con tanta voglia di fare bene».

