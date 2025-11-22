VaiOnline
Promozione.
23 novembre 2025 alle 00:38

Pinna, la prodezza da 50 metri e l’Eccellenza 

Bonorva. Un gol da 50 metri che fatto il giro del web. Il tiratore è uno dei sardi più talentuosi del calcio dilettantistico isolano: il centrocampista Samuele Pinna del Bonorva, ai verrici della classifica nel girone B di Promozione.

Partiamo dal gol contro il Li Punti in Coppa Italia.

«Tentare quel tiro è stato un pensiero veloce: ho visto il portiere fuori dall’area e mi son detto di provarci. Inizialmente volevo calciare di prima intenzione, poi ho preferito almeno controllarlo. È andata bene».

È il suo gol più bello?

«La valutazione per definire un gol migliore da un altro è soggettiva. Ricordo con più affetto il primo al Vanni Sanna, in Torres-Ladispoli. Subentrai dalla panchina, siglai il pareggio ed esultai sotto alla curva. Ho negli occhi anche un gol al volo siglato con la maglia dell’Ossese la scorsa stagione».

Quest’anno a Bonorva. State ingranando.

«La mentalità vincente c’è sempre stata. Purtroppo, a causa di errori e sfortuna, abbiamo perso qualche punto. Ora vogliamo dare continuità al periodo positivo».

L’Alghero è ormai in fuga?

«È una grandissima squadra ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso».

Dalla Torres alla serie D e ora in Promozione. Perché?

«Ho le mie colpe e le mie responsabilità. Non recrimino, sono orgoglioso di aver scelto Bonorva. Rimango fiducioso. Penso al presente».

Qual è il suo obiettivo personale?

«Le mie soddisfazioni son legate a quelle della squadra. Vorrei arrivare il più in alto possibile con i miei compagni».

Può essere la stagione giusta perché il Bonorva faccia il salto?

«Se saremo più compatti, più squadra, le soddisfazioni arriveranno. Sappiamo di essere forti ma è necessario pedalare e cercare di fare il meglio possibile. Solo questo. Così potremo fare il salto».

