Pinna e Setti sicuri: «In Serie D le sarde si riprenderanno» 

L’Eccellenza quest’anno è una sorta di «Serie D2», tanto è alto il livello, con almeno «quattro squadre» che possono vincere e numerose altre in lizza per i playoff. I giovani in Sardegna sono pochi, anche per le poche nascite e «l’invasione» degli stranieri. Però ce ne sono di validi e vanno fatti crescere «sfruttando le loro caratteristiche. I sardi non sono alti 190 però tecnicamente possono essere giganti».

Sebastiano Pinna e Gabriele Setti, allenatori di Ferrini Cagliari (Eccellenza) e Latte Dolce (Serie D), ieri su Radiolina nella trasmissione “L’informatore sportivo” hanno parlato con Alberto Masu di ragazzi, investimenti, risultati e Torres, la cui ultima sconfitta (0-2 con l’Arezzo a Sassari) è giudicata da entrambi come un «passaggio a vuoto» che «ci può stare» dopo due vittorie in trasferta col conseguente «dispendio fisico e mentale».

Sui giovani Pinna è netto: «Noi facciamo un lavoro enorme con quelli dell’hinterland. Quest’anno il campionato è più difficile, di livello superiore, ma se sono bravi giocano. E per migliorare devono sbagliare». Avere ragazzi locali «è fondamentale» per creare un legame «con ambiente e tifoseria». Un tempo però «lavoravano e facevano sacrifici, oggi magari preferiscono la Promozione o la Prima categoria piuttosto che fare quattro allenamenti a settimana» e sottoporsi a lunghe trasferte. C’è un dato: «L’invasione di stranieri, secondo me hanno superato il 50 per cento in campionato». L’obiettivo del Latte Dolce «è far approdare quanti più ragazzi sardi e di Sassari su questi campi», sottolinea Setti, «è sempre più complicato ma si deve rischiare senza pretendere risultati immediati. Molte società cercano giocatori da fuori, ma dobbiamo puntare sulle nostre caratteristiche. Zola e Matteoli non erano alti due metri ma erano giganti in campo».

Sulle difficoltà delle sarde in D i tecnici concordano: «C’è tempo per recuperare», è convinto Pinna. Certo, «stare a quei livelli non è semplice, si spendono 1,5 milioni». In Eccellenza «ci sono squadre che puntano a vincere o ai playoff. Per salire servono 350/400mila euro, le altre stanno sui 250mila». Motivo forse della «sproporzione» nel numero di club del nord (superiore) rispetto a quelli del sud nei due tornei. «Il sud è meno ricco».

RIPRODUZIONE RISERVATA