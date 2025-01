Pinna è ottimista: «siamo in salute» 

Tertenia. La fortuna non assiste la Costa Orientale Sarda. I tre legni colpiti nel primo tempo lo evidenziano. Come già capitato anche col Gelbison e in altre occasioni. «Queste partite sono sempre particolari», esordisce l’allenatore Sebastiano Pinna, «oltre a essere un derby, la posta in palio era altissima. Sono davvero soddisfatto per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo ripreso a giocare come fatto nel finale dello scorso anno lasciandoci alle spalle la prova sottotono di Sassari contro il Latte Dolce. Abbiamo lavorato sull’aspetto mentale, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi».

Nel primo tempo «siamo stati padroni del campo. Abbiamo creato numerosissime palle gol e dopo il vantaggio abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare. Successivamente, dopo il pareggio dei nostri avversari, complice un nostro errore, abbiamo continuato a creare colpendo pure due pali e una traversa. Nel secondo tempo la gara è stata più equilibrata. L’Uri ha chiuso i varchi ripartendo in contropiede. Il pareggio contro una diretta concorrente per la salvezza, ugualmente affamata di punti, ci sta stretto. Comunque è un tassello che ci permette di avanzare in classifica e continuare il nostro percorso per raggiungere l’obiettivo».

La Cos è sempre ultima. «Inutile guardare ora la classifica. Lo faremo alla fine del campionato. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, ci sono tantissime partite da disputare. Solo al termine faremo i conti. La squadra è in salute e l’ha dimostrato».

Continua il silenzio stampa in casa Atletico Uri. Nel prossimo turno la Cos farà visita all’Anzio, in lotta per i playoff (ieri ha strappato un punto sul difficile campo della Paganese, terza forza del torneo). L’Uri ospiterà la Cynthialbalonga, che naviga nel cuore della classifica ma ha appena tre punti di vantaggio dalla zona playout.

