Pinna: «Case ai rom? Mai promesse» 

«Case per i rom a Villasor? Non siamo un'agenzia immobiliare, mai detto che sarebbero stati aiutati». A dichiararlo è il sindaco Massimo Pinna che, dopo lo sgombero dell'ex zuccherificio, torna a fare chiarezza sull'argomento, concentrandosi sulle domande che nelle ultime settimane gli sono state rivolte da cittadini. «Partiamo dal presupposto che a Villasor non abbiamo attualmente case da poter cedere a nessuno. Mi è stato chiesto se, dopo lo sgombero delle palazzine in via Togliatti, ci fossero dei piani per chi ci viveva, facendomi l'esempio dei rom. Che io sappia gran parte di loro se n'era andata dopo il blitz dei carabinieri a luglio. E infatti c'erano solo quattro famiglie rimaste, che dopo la notifica sono andate via». E più nello specifico spiega: «Abbiamo fondi, che sono quelli a cui possono accedere tutti con i servizi sociali. Ma stiamo parlando di poche centinaia di euro, e nessuno ha una corsia preferenziale a prescindere dalla sua origine. Non ho mai promesso aiuti ai eom o nessun altro. Ho promesso che avremmo riportato la legalità all'ex zuccherificio, e questo è stato fatto. Tutto il resto non esiste».