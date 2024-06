Pinna a Cagliari: «Mi fate sentire speciale» 

È la fierezza delle donne isolane quella che brilla negli occhi chiari di Vittoria Pinna, classe 2006, papà sardo, campionessa italiana Giovani di fioretto e vincitrice della Coppa del Mondo Under 20, ieri sulle pedane del PalaPirastu nella giornata dedicata alle gare a squadre di serie A1 di fioretto. «È un onore», dice al volo sulla propria "sardità", appena scesa dalla pedana che l'ha vista rimontare con grinta e tecnica punto su punto contro il Frascati Scherma, ribaltare la gara e portare alla vittoria il team del suo Club Scherma Pisa (nono in classifica finale). «Sono per metà a casa, tutti mi salutano, mi fermano, è bellissimo e mi fate sentire speciale. Sono contenta di esserci, una bellissima location, la Sardegna è bellissima».

I titoli di ieri

Nella seconda giornata cagliaritana degli Assoluti Tricolore, sono le Fiamme Gialle a conquistare il titolo del fioretto maschile contro le Fiamme Oro. La squadra composta dall'olimpionico Guillame Bianchi, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi si è imposta per 45-37 sul team guidato dall'altro olimpionico Tommaso Marini, che con Filippo Macchi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola, si è dovuto accontentare dell'argento al termine di una serie di assalti di grande impatto scenico.Terzo posto per i Carabinieri (Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli), vincitori per 45-40 sull'Aeronautica (Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Pietro Velluti).

Nel fioretto femminile vittoria delle Fiamme Oro (Giulia Amore, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Alice Volpi), contro i Carabinieri (Irene Bertini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia), col punteggio di 45-37. Terza piazza per l’Aeronautica (Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo), migliore sulla Comini Padova (Claudia Borella, Greta Collini, Greta Pompilio, AnastasiiaTsurkis), col punteggio di 45-32.

La spada

Oggi in gara gli spadisti impegnati nella specialità individuale. I più attesi, dalle 9, saranno i convocati per le Olimpiadi di Parigi e campioni del mondo in carica a squadre: Davide Di Veroli e Andrea Santarelli (Fiamme Oro), Federico Vismara (Fiamme Azzurre) e Gabriele Cimini (Esercito). In gara per difendere il titolo anche il campione italiano in carica Valerio Cuomo (Fiamme Oro). Alle 10.30 il via alla gara femminile. Incroceranno le lame fra le altre tre atlete convocate per Parigi: Giulia Rizzi (Fiamme Oro), Rossella Fiamingo (Carabinieri) e Alberta Santuccio (Fiamme Oro). Tra le favorite per il titolo anche Federica Isola (Aeronautica). Ingresso libero.

