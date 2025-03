Pink Floyd Legend il 17 luglio a Cagliari 

È iniziata la prevendita dei biglietti per il concerto dei Pink Floyd Legend, in tour con “The dark side of the moon” , che si terrà alla Fiera di Cagliari il prossimo 17 luglio, giovedì. Durante il concerto, che dal marzo 2022 ha realizzato più di 40mila spettatori - oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser. L’evento è organizzato da La via del collegio. Biglietti in vendita sul circuito Box Office.

La band

La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. Considerato come il capolavoro assoluto dei Pink Floyd, “The dark side of the moon” è un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd. I Pink Floyd Legend, solo negli ultimi quattro anni, con i loro spettacoli dedicati all'universo pinkfloydiano possono vantare oltre 130mila spettatori. Ogni tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da quello di Atom Heart Mother con coro e orchestra a "The dark side of the moon - 50th Anniversary Tour”, da “Live at Pompei” con gli strumenti vintage originali dell'epoca al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata in videomapping e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza (con tanto di vapori reali che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto), fino a “Shine Pink Floyd Moon”, l’opera rock di Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

