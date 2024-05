Pink Flamingos in ospedale per sostenere la prevenzione 

Sette tappe, per sette reparti oncologici e 700 chilometri percorsi, tra cui anche il Nostra Signora della Mercede. Il gruppo di quindici cicliste Pink Flamingos ha combattuto contro il cancro e sta percorrendo la Sardegna, per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica e sensibilizzare alla prevenzione.

Ad attenderle, l’associazione Iris, ex pazienti oncologiche e chi ancora è in trattamento, medici e operatori sanitari, l’amministrazione. Al loro arrivo hanno trovato un rinfresco e sono stati distribuiti i gadget per sostenere l’acquisto di un macchinario che evita la caduta dei capelli durante la chemio. (p. cam.)

