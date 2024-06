Pink Flamingos e Vivere a colori, un gemellaggio contro i tumori 

«Ogni giorno ci rendiamo conto che non abbiamo più un servizio adeguato, che non abbiamo più i reparti per fare i nostri “follow up”: ogni giorno un reparto viene chiuso», dice la portavoce dell’associazione Vivere a colori, Marilena Pintore.Un ospedale in affanno. Così, anche un giro della Sardegna in bici, con partenza da Cagliari e tappe nelle varie Oncologie dell’Isola, riveste molteplici significati. Il viaggio delle Pink Flamingos è approdato a Nuoro, al San Francesco. E ben impresso un messaggio. «Senza dubbio di speranza - dichiara Cristina Concas, in sella alla sua due ruote - stiamo dimostrando che anche dopo una malattia così importante, come il cancro, si può iniziare di nuovo a vivere. E non soltanto a sopravvivere».L’ideale gemellaggio tra queste donne caparbie, i fenicotteri rosa, e gli ospedali oncologici sardi prosegue oramai da tre anni. La tappa nuorese ha emozionato e fatto dialogare le testimonial della lotta al cancro con le donne di Vivere a colori. Poi, ha permesso di svelare l’importanza del Cas barbaricino. Nel 2023 il Centro accoglienza servizi ha fatto registrare questi numeri: «Abbiamo accolto circa 500 pazienti», spiega la responsabile, Cristina Santona: «Abbiamo aiutato queste pazienti a fare tutti gli esami». (g. lo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA