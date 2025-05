Pink Flamingos, carovana rosa contro i tumori 

La carovana rosa delle Pink Flamingos è tornata a Lanusei. Anche quest’anno i “Fenicotteri Rosa” in sella alle loro biciclette hanno deciso di intraprendere un tour della Sardegna per testimoniare il loro percorso di cura contro il tumore e per promuovere una raccolta fondi per acquistare un terzo casco refrigerante da donare alle oncologie sarde. Uno di questi preziosi macchinari è stato consegnato lo scorso dicembre proprio all’ospedale di Lanusei, contribuendo a rafforzare il legame speciale che esiste tra questo gruppo di coraggiosissime donne e la comunità ogliastrina. Le 15 cicliste sono arrivate intorno nel primo pomeriggio di venerdì sul piazzale dell’ospedale Nostra Signora della Mercede. Ad accoglierle la direzione aziendale della Asl Ogliastra, con il commissario Diego Cabitza gli operatori sanitari, in primis quelli di oncologia. Presente anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi. «La vostra testimonianza – ha detto Cabitza – permette di infondere speranza a chi vive la malattia sulla propria pelle, perché siete la prova che il tumore si può battere». Il tour delle Flamingos è iniziato lo scorso 25 maggio da Cagliari ed ha toccato diversi centri della Sardegna. «È sempre un piacere tornare in Ogliastra - ha detto sorridente Cristina Concas, organizzatrice del progetto “Pink Flamingos” – è importante mettere in evidenza l’importanza della prevenzione: praticare attività fisica genera tanti benefici e noi sappiamo bene quanto sia salutare salire in sella ad una bicicletta». (p. cam.)

