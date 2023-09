Pini sani abbattuti per un’esercitazione 

Il rumore delle motoseghe in azione si percepisce non appena si percorrono i primi metri all’interno del parco. Gli alberi di pino tagliati, ormai, non si contano neppure. È polemica per il corso regionale che ha l’obiettivo di formare degli operai addetti al taglio degli alberi, che nelle ultime due settimane ha mutato l’aspetto dell’area verde dell’ex Comunità montana. Per i tanti frequentatori e per la minoranza in Consiglio comunale si starebbe perpetrando uno scempio, ma il sindaco, Beniamino Garau, garantisce che le operazioni vengono portate avanti sotto lo stretto controllo degli enti competenti.

L’ex assessore

Pietro Frongia, ex assessore all’Agricoltura della Giunta Garau, è un frequentatore assiduo del parco preso d’assalto dalle motoseghe, nei giorni scorsi ha toccato con mano il risultato delle esercitazioni degli aspiranti operai: «Ricordo che tempo fa si era discusso di questo corso in Giunta ma sinceramente mi aspettavo che venissero tagliati alberi secchi o quasi, non piante in perfetto stato. La beffa è che, oltre ad abbattere gli alberi, si portano via pure la legna mentre il Comune per autorizzare i cittadini meno abbienti al taglio è costretto ad avviare una manifestazione di interesse. Ho segnalato il caso al Corpo della guardia forestale: gli alberi tagliati sono ormai centinaia».

Interrogazione

L’ex sindaco Francesco Dessì e il collega Silvano Corda sono pronti a portare il tema all’attenzione del prossimo Consiglio comunale: «Presenteremo un’interrogazione al sindaco per chiedere spiegazioni, trovo assurdo che si taglino quegli alberi. I pini, a differenza dagli esemplari che fanno parte della macchia mediterranea, non rigermogliano dalle ceppaie. Con le motoseghe stanno cancellando una parte della storia di Capoterra. Quel parco è molto frequentato da chi pratica sport o semplicemente utilizza quei sentieri per fare delle passeggiate: ritengo che il Comune abbia fatto male a concedere l’autorizzazione per ospitare un corso per imparare a utilizzare la motosega».

«Più spazio alla macchia»

Il sindaco, Beniamino Garau, chiarisce la situazione: «La Giunta non ha rilasciato alcuna autorizzazione, la politica in questo caso non c’entra, visto che il via libera è arrivato in seguito alle interlocuzioni tra la Regione e il nostro Ufficio del patrimonio. Dopo aver ricevuto le segnalazioni dei cittadini, ho chiesto l’interruzione delle operazioni per chiedere una verifica al Corpo forestale e alla nostra compagnia barracellare, e non è emerso nulla di irregolare. Il progetto è diretto da Forestas, che ha tutte le competenze per portare avanti iniziative di questo genere: l’obiettivo è anche quello di dare maggiore spazio alle specie arboree che fanno parte della macchia mediterranea».

