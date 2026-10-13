Pini pericolanti, già pronti 150mila euro per l’abbattimento 

Pini con rami protesi sulle strade, la minoranza di Villacidro interroga il sindaco, Federico Sollai. Ancora una minaccia per la sicurezza riguardo alla gestione, alla manutenzione e al taglio di alberi ritenuti instabili o rischiosi per la pubblica incolumità.

Dopo il taglio di quelli a rischio di crollo nel cortile della scuola elementare di via Cavour, questa volta l’attenzione in aula si è spostata su sette pini lungo via Castangias. «La sicurezza delle persone», ha detto il consigliere Marco Deidda, «è sempre una priorità, anche quando di mezzo ci sono alberi da eliminare per motivazioni che non lasciano spazio ad alternative. Nel caso specifico il pericolo è doppio, perché nello stesso tragitto c’è un cavo elettrico scoperto».

Il primo cittadino rassicura su un pronto intervento. «Tra i principali investimenti in programma sul verde pubblico», ha ricordato Sollai, «la priorità è per la cura degli alberi: già impegnate risorse per 150mila euro. Il primo intervento è previsto proprio in via Castangias, dove il pericolo dei pini è già sta segnalato. In una recente variazione di bilancio sono stati impegnati 740mila euro per il verde pubblico».

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