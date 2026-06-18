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Siniscola.
19 giugno 2026 alle 00:31

Pineta vietata  a Capo Comino 

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Le immagini della devastazione provocata dall’incendio che un anno fa colpì Punta Molentis sono ancora vive nella memoria dei sardi. Forse anche per questo il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, ha deciso di adottare una misura drastica ma ritenuta necessaria per tutelare uno dei tratti costieri più preziosi del suo territorio. Con un’ordinanza è stata infatti disposta la chiusura della pineta dal faro di Capo Comino all’accesso sud della spiaggia di Berchida. La durata potrebbe essere fino alla fine della campagna antincendi, a ottobre o a cessate esigenze.

La decisione è stata presa dopo l’incendio scoppiato nei giorni scorsi e alla luce delle criticità legate alla sicurezza dell’area, caratterizzata dalla presenza di un’unica strada sterrata di accesso e da una fitta copertura vegetale che potrebbe favorire la propagazione delle fiamme. «Mi vedo costretto a chiudere un tratto di costa a noi caro e lo faccio davvero a malincuore», ha scritto Farris spiegando che il rogo dei giorni scorsi è stato domato prima che potesse provocare danni rilevanti, ma rappresenta «un campanello d’allarme, un vero e proprio avvertimento».

Per il sindaco, un nuovo incendio, soprattutto se doloso, potrebbe avere conseguenze molto più gravi e mettere a rischio l’ambiente e le persone che frequentano la zona. La pista del cantiere forestale non presenta infatti requisiti di sicurezza per sostenere un intenso traffico d’auto: mancano piazzole e banchine laterali, e la presenza di un solo accesso rende particolarmente complessa un’eventuale evacuazione in caso di emergenza.

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