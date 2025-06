Pineta, riaperta la strada del parco 

Chiuso nel marzo scorso per consentire i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del punto di ristoro del parco urbano all’ingresso della pineta di Sinnai, il cancello di ingresso è stato riaperto ieri sera al traffico veicolare. Ma con nuove regole stabilite con un’ordinanza che prevede la chiusura notturna dall’una alle 9,30 del mattino. In sostanza da ieri sera le auto potranno accedere al parco tutti i giorni dalle 9,30 all’una della notte successiva.

La Ztl

«La nuova regolamentazione della viabilità - si legge in una nota del Comune - mira a conciliare l’accessibilità al servizio di ristoro con la necessaria tutela del parco, dei suoi frequentatori e del suo equilibrio ambientale».

Durante l’inverno la chiusura al traffico sarà in vigore dalle 10 sempre all’una della notte successiva. In sostanza, la strada sarà percorribile per permettere il raggiungimento del punto di ristoro, fino all'orario di chiusura serale del bar. Restano esclusi dalla Ztl i mezzi dell’Agenzia Forestas, delle forze dell’ordine, di emergenza e soccorso, di servizio pubblico, della gestione comunale e loro collaboratori, oltre ai velocipedi e alle categorie autorizzate dalla Polizia locale.

La decisione

«Il provvedimento - ha spiegato la sindaca Barbara Pusceddu- è maturato con un obiettivo preciso: proteggere il parco e la sua vocazione naturalistica, assicurando nel contempo i servizi a chi frequenta il sito. La gestione del locale è stato affidata in concessione decennale con un bando pubblico. Una presenza assolutamente necessaria in un’area tanto frequentata, a beneficio di chi va nel parco. Nel nostro programma c’è anche il recupero della storica tavernetta nel punto più alto della pineta, a Bruncu Mogumu».

«Per il futuro – dice l'assessore alla Viabilità Cristiano Spina - si sta studiando con la società Its la realizzazione di un varco Ztl di ultima generazione per gestire in maniera più agevole l'accesso e la chiusura al parco, garantendo le fasce orario anche nelle ore scoperte dal servizio di Polizia locale. L'ingresso e l'uscita in pineta sarà regolato da un pannello con telecamera che indicherà quando l'accesso alle auto in pineta sarà possibile, segnalando anche le eventuali infrazioni».

I vigili

«Sono sicuro che fra tutti i frequentatori della pineta, prevarrà il buon senso», afferma il comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori, «come abbiamo riscontrato in questi tre mesi di chiusura. Non solo verificheremo il rispetto degli orari ma anche la velocità di percorrenza che, ricordiamo, è di 10 chilometri all’ora ovvero a passo d’uomo, e il rispetto delle altre norme sul divieto di foraggiamento ai cinghiali e il rispetto sulla corretta conduzione dei cani».

La strada interessata al provvedimento si sviluppa ad anello per circa 500 metri all’interno del parco urbano della “Pineta di Sinnai”, concessa in uso al Comune per un periodo trentennale in base ad una concessione con l’Agenzia “Forestas”.

