Pineta quasi pronta: un futuro senz’auto? 

È a buon punto l’attuazione del progetto finanziato dalla Città metropolitana nel 2016 con 400mila euro con l’obiettivo di dare un nuovo look all’ingresso della pineta di Sinnai che il Comune ha in concessione da Forestas. La strada di ingresso è stata sistemata con i sottoservizi e un tappeto rosso. Sono stati messi in sicurezza piccoli eventi franosi, sono state sistemate alcune aree relax e definito un percorso tra gli alberi verso l'area ristoro. Presto saranno messi in posa nuovi arredi e una fontanella. Con altri 400mila euro finanziati di recente con il Pnrr sarà riqualificata l'illuminazione e sistemata una nuova piccola area per lo sport, dedicata all'Ocr (gare di corsa su circuiti sterrati, a volte impervi, fra boschi e fiumi, con ostacoli da superare lungo il percorso).Ma come sarà regolato l'accesso alla pineta nell’immediato futuro? Traffico aperto anche alle auto, come finora è avvenuto, o solo ai pedoni?

La Giunta

«Avendo allungato i percorsi della sentieristica – dice il sindaco Tarcisio Anedda – monitoreremo la richiesta di fruizione con soluzioni in grado di rispondere alla domanda di utilizzo degli spazi del parco». Macchine o no all’ingresso? «Per ora si parte dalla situazione preesistente, con l’accesso veicolare, per verificarne la sostenibilità di questa prima indicazione, considerando che il Comune ha la concessione dell’attuale punto di ristoro che offre un servizio ai visitatori. Bisognerà fare attenzione agli anziani e alle persone con ridotte capacità motoria alle quale deve essere garantita la fruibilità anche con l’utilizzo dei mezzi propri».

«Sul progetto della pineta sono state investite molte attenzioni», dice l’assessora Aurora Cappai: «Quanto è stato realizzato lascia il campo aperto ad ogni soluzione futura».

«Solo motori elettrici»

«La Pineta – sostiene Carla Migoni, presidente del circolo di Legambiente “Su Tzinnibiri” – ha le carte in regola per essere considerata a pieno titolo un parco urbano. In quanto tale, deve offrire alla popolazione tutti quei servizi che un parco urbano deve offrire, con benefici sociali e ambientali. Tra questi, favorire il benessere psicofisico dei cittadini, grazie la funzione ricreativa ed estetica, e aiutare l’ambiente. Per questo motivo siamo favorevoli alla chiusura al traffico veicolare, prevedendo mezzi di trasporto elettrici per gli spostamenti delle persone con difficoltà motorie».

«Solo pedoni»

Anche il consigliere di Sinnai libera Aldo Lobina dice che «a mio parere l’accesso alla pineta deve essere riservato solo ai pedoni, garantendo ovviamente i servizi per l’emergenza, per la sicurezza e per Forestas. Questa scelta potrebbe favorire anche le attività imprenditoriali. Un parco liberamente aperto alle auto non può essere tale. Occorre prestare attenzione alle necessità degli anziani e disabili. Tra l’altro stiamo parlando di un anello di poche centinaia di metri».

Sentiero alternativo

Per la consigliera del Movimento 5 stelle Rita Matta, «l’ideale sarebbe un sentiero alternativo per soli pedoni. Lascerei aperta la strada come è adesso sino alla casermetta: una soluzione che consente l'accesso anche a disabili e famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA