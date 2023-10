Pineta pulita dai ragazzi 

Alunni, insegnanti, cittadini in campo a Settimo per ripulire alcuni angoli dell'abitato e delle periferie. Il tutto, nell'ambito di "Puliamo il mondo", con protagoniste le scuole elementari e medie dell'Istituito comprensivo e i ragazzi dell’Anffas.

Gli alunni di via San Salvatore, con le classi seconde, terze, quarte e quinte hanno ripulito la pineta di via Corsica e gli spazi adiacenti la scuola mentre gli alunni di via Carducci con le seconde, hanno bonificato la pineta della Stazione e piazza Dante. (r. s.)

