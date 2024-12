Pineta in cenere, condannato 

Non fu un incendio doloso ma colposo quello che il 22 ottobre 2019 mandò in cenere settanta ettari ad Arborea, fra pineta e altra vegetazione che ricadono in un sito di interesse comunitario. Lo ha stabilito il Tribunale di Oristano, che ieri ha condannato a tre anni l’allevatore di Arborea Pietro Milan, assolto invece dal reato di invasione di terreni pubblici. I giudici hanno, inoltre, previsto come risarcimento danni una provvisionale di 150mila euro per la Regione e 100mila per l’Horse Country Resort; sarà il giudice civile a quantificare poi il resto.

Le richieste

Regione e Horse Country Resort si erano costituiti parte civile con gli avvocati Angela Serra e Gianfranco Meloni, che nella scorsa udienza avevano chiesto un risarcimento per un totale di 580mila euro. E si erano associati alla richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa, che aveva sollecitato nove anni per incendio doloso.Tesi opposta quella della difesa: l’avvocata Claudia Piroddu, che ha assistito l’imputato con l’avvocato Gianfranco Siuni), aveva chiesto ha chiesto l’assoluzione, affermando la mancanza di prove a carico dell’allevatore, spiegando che non avrebbe avuto alcun interesse a mettere fuoco alle erbe palustri e certamente nessuna volontà di bruciare la pineta.

Il rogo

Scoppiò il 22 ottobre 2019 e aggredì la zona dello stagno di Pauli Pirastu, arrivando fino alle porte del resort Horse country: una zona protetta, Sic. Il pm, soffermandosi sui consistenti danni causati all’ecosistema, aveva ripercorso la vicenda: non erano stati trovati inneschi ma secondo gli inquirenti quel fuoco sarebbe stato appiccato per cercare di eliminare l’erba palustre, da utilizzare poi come lettiera per bovini. Secondo l’ipotesi investigativa, quella operazione venne effettuata a ridosso dell’azienda Milan e da lì erano scattati gli accertamenti. Erano partite le verifiche sui terreni che dalla Sbs erano passati alla Regione e nel 2018 ceduti in comodato d’uso a Forestas. Quel giorno soffiava un forte scirocco, il fuoco inizialmente rimase circoscritto poi si estese verso il resort e la pineta, bruciando macchia e bosco.

I danni

L’avvocata Serra, per la Regione, aveva parlato di gravissimi danni subiti: da un lato le consistenti spese sostenute per mettere in moto tutto l’apparato antincendio, dall’altro i quattrini necessari, non solo per le operazioni di bonifica, ma anche per tutti gli interventi indispensabili alla rinascita della pineta, con la piantumazione di nuovi alberi. A questi anche i danni di immagine, per un totale di 300mla euro. L’avvocato Meloni si era soffermato, poi, sulle conseguenze negative subite dal resort, fra prenotazioni e disdette e stagione turistica compromessa per un ammontare di 280mila euro.

Entro novanta giorni le motivazioni della sentenza.

