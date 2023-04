Pineta di Sinnai: chierichetti in gita nel 1960  

Questa foto ci è stata inviata da Francesco Manconi. Ritrae un gruppo di chierichetti del Collegio delle Missioni di Cagliari in gita alla pineta di Sinnai nel 1960.N ell’immagine sono presenti Pier Giorgio Santoru, Giuseppe Kalb, Francesco Manconi, Madau (seduti); nella fila centrale in piedi Mascia, Mattacena, Roberto Olla, Biggio, Sandro Dotta, Mascia, Biggio; nella seconda fila in piedi Gianfranco Dotta, Campagnola, Bullitta, il fratello Spano, Mulas. Scrive Francesco: «Se qualcuno si riconosce o vuole integrare o corregger i cognomi, può contattarmi al numero 3356648659».