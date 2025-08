Pineta di Mandras: scoppia la polemica 

È scontro aperto a Siniscola sulla gestione della pineta di Mandras. Le opposizioni accusano l’amministrazione guidata dal sindaco Gian Luigi Farris di immobilismo e mancanza di visione per il recupero di un’area che, secondo i consiglieri di minoranza, versa in uno stato di crescente fragilità ambientale. Al centro del dibattito, il programma Forestas per l’apertura di nuovi perimetri forestali, un’iniziativa regionale che consente ai Comuni di affidare all’agenzia Forestas la gestione e la valorizzazione dei propri boschi, anche attraverso l’attivazione di cantieri verdi. «Un’occasione da non perdere», dicono i consiglieri di minoranza, che puntano il dito contro la mancata adesione ai programmi da parte dell'amministrazione. La replica dell’assessora all’Ambiente Paola Fadda non si è fatta attendere: «Il tema viene strumentalizzato. La pineta è in piena rigenerazione naturale». L’amministratrice sottolinea inoltre i limiti operativi dovuti al fatto che gran parte dell’area è di proprietà privata. «Per acquisire al patrimonio pubblico di tali aree ci vogliono molti anni - spiega Fadda - i pini erano stati impiantati per sostituire i boschi di lecci devastati dai carbonari ai primi del ‘900. I pini stanno seccandosi perché impiantati in un terreno poco idoneo, nel sottobosco stanno nuovamente comparendo le piante tipiche della macchia mediterranea». (f. u.)

