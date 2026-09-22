Pineta di Is Arenas, Pellò cerca ancora partner per i progetti 

Prima del golf, degli alberghi e dei progetti rimasti incompiuti, a Is Arenas c’era la sabbia. Fino ai primi anni Cinquanta quel tratto della costa oristanese era un vasto sistema dunale, poi interessato da un’opera di rimboschimento per frenare l’avanzata delle sabbie verso l’interno. Da quel lavoro nacque la pineta che oggi segna il paesaggio fra Narbolia e San Vero Milis, oltre 700 ettari che si affacciano su più di quattro chilometri di spiaggia. È qui che si colloca la storia di Piero Maria Pellò, 90 anni ingegnere milanese, per 28 docente al Dipartimento di energetica del Politecnico di Milano e per sei anni consigliere di amministrazione dell’Enel. A Is Arenas lega ormai circa mezzo secolo della propria vita imprenditoriale. «Non abbiamo la minima intenzione di abbandonare quanto costruito faticosamente per cinquant’anni» sostiene.

La storia

Il suo racconto parte dalla pineta prima ancora che dal turismo. Il primo obiettivo è sempre stato conservarla e darle una funzione capace di garantirne manutenzione e futuro. «Credo sia qualcosa di ineguagliabile, non solamente in Sardegna ma anche altrove». Da qui nacque il golf. Il percorso da 18 buche, entrato in attività nel 1999 e disegnato da Robert Von Hagge, Smelek e Baril, fu inserito nel bosco facendo delle dune, della sabbia e della vegetazione parte del gioco. Oggi è ancora il cuore della realtà rimasta in capo al gruppo Pellò: nel 2013, il golf fu il primo campo italiano a ottenere la certificazione ambientale Geo.

Per Pellò il golf non avrebbe mai dovuto vivere da solo. Il progetto originario prevedeva un albergo quattro stelle da 80 camere, pensato per funzionare durante tutto l’anno e dimensionato sulla clientela golfistica, affiancato da una Residenza turistico alberghiera distinta con 23-24 unità, piscina, ristorazione e minimarket per il turismo estivo. Intorno immaginava tennis, pallavolo e altre strutture sportive, un sistema capace di allungare la stagione e trasformare Is Arenas in una base dalla quale scoprire il Sinis e l’Oristanese.

I progetti

Poi sono arrivati il lungo confronto con la tutela ambientale europea, i cambiamenti societari, la cessione delle aree alberghiere al gruppo Sereni e un progetto ricettivo che ha preso una strada diversa. Pellò continua però a distinguere quella vicenda dalla propria storia e da quella del golf. A 90 anni il suo sogno non è più solo costruire ma completare Is Arenas senza perdere ciò che considera la sua identità. Niente automobili sulla fascia costiera, mobilità elettrica, tutela dei biotopi e un turismo internazionale interessato al mare, alla natura, all’archeologia, all’entroterra e alla cucina dell’Oristanese. «Ci deve essere un baricentro importante - sostiene – capace di dare al territorio una massa economica e una visibilità internazionale». Per questo continua a guardare a un grande operatore turistico e non esclude nuovi partner. La figlia e il nipote hanno iniziato a occuparsi di Is Arenas e la famiglia conserva terreni legati al progetto originario. «Vogliamo che arrivi al suo completamento con altre persone, altri compratori, ma con iniziative che noi possiamo varare».

Cinquant’anni dopo, la memoria di Pellò racconta così due storie che a Is Arenas continuano a sovrapporsi: quella di una pineta nata per fermare la sabbia e quella di un progetto turistico che, nella sua visione, non ha ancora raggiunto la sua forma definitiva.

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