Pineta da salvare «Tagliare gli alberi non serve a nulla» 

«La motosega non è la cura giusta per Batteria». Ad affermarlo è Giorgio Murino, avvocato con un passato da presidente di Ente foreste. Il legale interviene sul caso dell’oasi ambientale di Arbatax dove il Comune, nel rispetto di un’ordinanza della Forestale, si appresta a tagliare oltre mille alberi seccati dal tomicus, un coleottero killer che si è impossessato della pineta. «Osservazioni nell’area danneggiata - sostiene Murino - evidenziano come l’inizio del fenomeno si sia manifestato in coincidenza con siccità e abbandono gestionale e il disseccamento durante l’odierno periodo estivo, ricondotto ad attacchi di tomicus, il cui sfarfallamento e dunque diffusione avverrà in ogni caso prima dei tagli, non può esser risolto con la drastica eliminazione del bene che si vuole salvare».

L’ex numero uno di Ente foreste prosegue nella sua disamina, «sulla scorta - precisa Murino - di consulenze dell’Accademia di scienze forestali di Firenze. Senza una vera azione gestionale, che limiti accessi e calpestio in primis e promuova vera protezione e conservazione del maggior numero di alberi possibile, la correlazione, forse troppo affrettatamente addotta, tra manifestazione dei danni ed il periodo di infestazione del tomicus porteranno di sicuro, questo sì, alla completa eliminazione della pineta di Batteria». Murino suggerisce di rivedere i piani: «Per la protezione e cura della pineta non pare possa essere sufficiente considerare soltanto il numero di piante danneggiate e l’estensione complessiva dell’area colpita, ovvero la loro distribuzione nella stessa, senza tener conto davvero dell’ecologia della specie forestale interessata dal fenomeno e la storia del bosco e quindi la sua tipologia in relazione anche al suo sviluppo strutturale e alla gestione fin qui seguita». L’agonia di batteria viene da lontano: «L’Agenzia Forestas di Lanusei aveva descritto la sofferenza riconducendola in primis al susseguirsi di annate siccitose negli ultimi cinque anni».