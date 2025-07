Pinacoteca “Carlo Contini”, Silvia Loddo è la direttrice 

Per i prossimi tre anni sarà Silvia Loddo a dirigere la pinacoteca comunale “Carlo Contini”. La 48enne, che ha studiato alla Facoltà di Conservazione dei beni culturali di Bologna-Ravenna e al dipartimento di Storia dell’arte dell’università Sorbonne-Paris IV si è specializzata in Storia dell’arte dell’Università di Siena.«La nuova direttrice è risultata prima nella selezione alla quale hanno partecipato 5 concorrenti. Il punteggio è stato calcolato sulla base dei titoli di studio e professionali e del progetto scientifico – si legge in una nota del Municipio – La commissione era composta dalla dirigente Maria Rimedia Chergia (presidente), dai componenti Simona Campus ed Efisio Carbone mentre Roberta Fais era il segretario verbalizzante». ( m. g. )

