Piloti Usa in pista nella base di Decimomannu 

Svolta storica alla scuola internazionale di addestramento al volo (Ifts) di Decimomannu. Nel più grande aeroporto militare isolano si addestreranno i piloti statunitensi. Per la prima volta in assoluto l’Aeronautica degli Stati Uniti (Usaf) ha selezionato una scuola all’estero, in un Paese dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del nord (Nato) e, perdipiù, in Sardegna. Il programma prevede operazioni per l’addestramento al volo del personale militare dell’aviazione Usa, ed è stato definito con un accordo firmato il 22 agosto da Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, e da Brian Scott Robinson, a capo del Comando di istruzione e addestramento aereo dell’Aeronautica statunitense. Saranno i primi 10 piloti americani a conseguire in 9 mesi il brevetto all’estero, sul velivolo T-346A, a oggi il mezzo di addestramento pre-operativo più avanzato al mondo.

La base

L’aeroporto militare decimese rappresenta una base di dimensioni e importanza strategica notevoli. Si estende per circa 500 ettari e la sua rilevanza è legata principalmente al suo ruolo di fulcro di addestramento internazionale. Negli anni Ottanta e Novanta è stato un polo fondamentale per le esercitazioni aeree della Nato e di altre aviazioni militari internazionali. Oggi è sede dell’Ifts, centro di eccellenza per la formazione dei piloti militari di velivoli di quarta e quinta generazione. La sua posizione geografica e le condizioni meteo favorevoli lo rendono ideale per le attività di volo e, in questo particolare momento storico, le esercitazioni di combattimento aereo simulato (Dact).

La scelta

Ma perché, nonostante in Italia siano presenti altre scuole di addestramento, la preferenza è ricaduta su Decimomannu? La risposta l’ha data il Ministero della Difesa in una nota pubblicata sul sito istituzionale dell’Aeronautica: «È una struttura unica al mondo per la sua comprovata eccellenza e la capacità di offrire un percorso addestrativo innovativo e sfidante», ha scritto il tenente colonnello Michele Seri del Reparto pubblica informazione.Ma non solo: la presenza dei T-346A ha rappresentato un ulteriore punto a favore. Si tratta di velivoli progettati e realizzati interamente in Italia e simili al T-7 (nuovo “addestratore” dell’Usaf). I vantaggi? Larga parte del programma addestrativo, precedentemente compiuto su macchine più impegnative, consente ingenti risparmi in termini economici ed energetici. Questo anche grazie a un sistema addestrativo integrato che comprende, oltre all’aeromobile, vari sistemi di simulazione a terra.

Le reazioni

I sindaci dei quattro Comuni nel cui territorio insiste l’area militare sono univoci nell’auspicare che ai propri cittadini venga riconosciuto un ritorno economico e occupazionale con ricadute concrete per il territorio in termini di opportunità e sviluppo. Il primo a parlare è stato da Villasor Massimo Pinna, comune nel quale ricade la maggior parte dello scalo: «Accolgo positivamente la notizia ma, nel contempo, mi auguro vengano seguite le giuste traiettorie di volo, accorgimenti importanti per salvaguardare il riposo pomeridiano e notturno dei cittadini». Sulla stessa linea Fabrizio Madeddu, sindaco di San Sperate. A seguire, da Decimomannu, Monica Cadeddu: «Il ritorno dei piloti statunitensi a Decimomannu rinnova un legame storico con la nostra comunità. La scelta dell’Aeronautica Usa conferma l’eccellenza della scuola di volo e dà prestigio internazionale al territorio». E ancora Antonino Munzittu, sindaco di Decimoputzu: «Da parte mia non c’è nessuna remora ideologica nei confronti dell’aeroporto militare. Tuttavia una crescita dell’aeroporto non può non andare di pari passo con una crescita dell’occupazione locale».

