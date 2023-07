Pilota davanti al giudice per il diverbio con un poliziotto 

All’aeroporto d’Alghero, due anni fa, lo scontro: quello tra un pilota e un agente della polizia di Stato. E ieri in tribunale il processo con il primo, Stefano Bianchi, romano, 60 anni, imputato per lesioni ai danni di un esponente delle forze dell’ordine. Il quale chiese le generalità del comandante, prima dell’accesso all’imbarco, in seguito a una discussione animata tra il professionista e altri agenti. Ricevendo il rifiuto del pilota che si avviò verso l’aereo e, fronteggiato dal 39enne, si sostiene nell’imputazione, “dimenandosi e divincolandosi dalla presa dell’agente gli provocava lesioni personali”. Ad assistere l’agente, costituitosi parte civile, l’avvocata Simona Pedde, mentre il difensore di Bianchi è Davide Capitani. (e.fl.)

