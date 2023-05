Pilo conferma Paba sulla panchina dell’Uri e lui ringrazia: «Sono felice e orgoglioso» 

Uri. Massimiliano Paba sarà l'allenatore dell'Atletico Uri anche nel campionato di Serie D 2023/24. L'annuncio, quasi scontato dopo il raggiungimento della salvezza, la seconda consecutiva conquistata ai playout, è arrivato nei giorni scorsi dalla società giallorossa, che ha confermato ufficialmente il rinnovo con il tecnico sassarese. «Dopo il grande cammino compiuto nella seconda parte del campionato 2022/23 e culminato con il raggiungimento della salvezza in serie D, il club e mister Paba proseguiranno assieme, in un percorso ambizioso, anche per la prossima stagione».

Il patron

Dopo un primo comunicato, a confermare la scelta è il presidente della compagine urese Giampiero Pilo. «La nostra mission è quella che piace a lui: giocare con una squadra giovane, che pratichi un buon calcio e che faccia divertire i nostri tifosi», spiega il patron giallorosso, ricordando il buon lavoro fatto da sempre dal tecnico. «Con Paba c’è stata sempre una grande intesa e sta dimostrando di essere un grande allenatore di qualità. Ha grande esperienza ed è ormai un profondo conoscitore della categoria e tutto ciò è molto importante per una squadra come l’Atletico Uri», chiosa Pilo.

“Paba is on fire”

Il tecnico sassarese, arrivato a Uri nell'ottobre del 2019, in quattro stagioni ha festeggiato una promozione dall'Eccellenza regionale e due salvezze in D. «È un rinnovo che mi fa enormemente piacere», dichiara l'ex allenatore di Fertilia, Latte Dolce e Castiadas. «Adesso si è ufficializzato, ma c'era già un accordo da mesi per il proseguio della collaborazione», rivela. «Questo mi rende molto felice e orgoglioso, perché ho un rapporto particolare con tutta la piazza, con tutto l'ambiente, con la società, i tifosi e tutto il paese». Tifosi che, a partire dalla “Brigata Spinosa”, accolgono in ogni partita casalinga il loro allenatore con il coro “Paba is on fire”, sulla falsariga di quanto fatto dai tifosi del Milan per Stefano Pioli nell'anno dello scudetto rossonero. «Quindi sono particolarmente felice di poter collaborare ancora e di poter allenare anche il prossimo anno l'Atletico Uri», conclude l'esperto tecnico giallorosso.