Pilloni si mette al lavoro per restaurare i murales storici 

Alcuni degli storici murales di San Sperate rinnovati e tirati a lucido: l'iniziativa si chiama “Restaurarte” ed è organizzata dall'associazione Art&venti. Il progetto vede uno dei primi muralisti sansperatini al lavoro su alcune delle opere più rinomate del paese museo, Angelo Pilloni. Nelle ultime settimane l'artista, uno tra i tanti che negli anni '60 aveva dato vita al movimento culturale che ha reso San Sperate celebre, ha messo mano alle sue stesse opere all'ingresso di San Sperate, il murale delle pesche che si trova arrivando da Cagliari e il suo omologo arrivando da Monastir.

La sua ultima fatica è il restauro dell'opera che si affaccia su via Sassari e via Cagliari e che raffigura la famosa Maschera ghignante, uno dei simboli del Comune. «L'ultima volta che la Maschera ghignante ha visto un lavoro del genere è stato 40 anni fa», racconta Pilloni. «Nonostante gli anni aveva resistito perché il giallo ocra, come colore, è quasi impossibile da eliminare, anche dopo tutti questi anni. Ora, piuttosto che su sfondo bianco, la maschera è come se si posasse sul cielo. Regala un incredibile effetto secondo me». Ma non finisce qua, come suggerisce con una nota ufficiale la stessa associazione, perché presto saranno restaurate altre opere. «Mi piacerebbe restaurare la signora che si affaccia su via Risorgimento, ad angolo con via Monastir. Qualche tempo fa invece avevamo ripassato quello in ricordo de s'unda manna e poco prima quello che affaccia su piazza Croce santa».