Pilloni quarto nell’iQFoil Under 23 

Si è chiuso con un buon quarto posto il Campionato del mondo iQFoil U23, a Portimão in Portogallo per Federico Pilloni, giovane atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Dopo otto giorni di regata e venti prove con 148 atleti provenienti da trenta nazioni, in condizioni meteo non facili, “Freddy” ha fatto una buona progressione, chiudendo quarto a un passo dal bronzo dell’altro italiano, Leonardo Tomasini. Con la cerimonia di premiazione cala il sipario su un Mondiale che ha mostrato ancora una volta il livello altissimo della nuova generazione iQFoil capace di regalare spettacolo e confermare l’Italia tra i protagonisti della scena internazionale. Prossimo appuntamento a ottobre per gli Europei a Cannigione.

Open Skiff

A Porto d’Agumu, quarta tappa del campionato zonale per i giovani dell’Open skiff. Vento leggero e una giornata estiva hanno permesso lo svolgimento di 4 prove. Nell’Under 16, vittoria di Fabio Serra della Lega Navale Italiana sez. Sulcis sul compagno di squadra Angelo Manconi e su Pietro Dedoni della LNI sez. Cagliari. Tra gli Under 13 Nicolò Maffei (LNI Cagliari) ha preceduto Mattia Armeni e Gaia Sabbatino (LNI Sulcis).

