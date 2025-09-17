VaiOnline
Vela.
18 settembre 2025 alle 00:13

Pilloni quarto nell’iQFoil Under 23 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è chiuso con un buon quarto posto il Campionato del mondo iQFoil U23, a Portimão in Portogallo per Federico Pilloni, giovane atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Dopo otto giorni di regata e venti prove con 148 atleti provenienti da trenta nazioni, in condizioni meteo non facili, “Freddy” ha fatto una buona progressione, chiudendo quarto a un passo dal bronzo dell’altro italiano, Leonardo Tomasini. Con la cerimonia di premiazione cala il sipario su un Mondiale che ha mostrato ancora una volta il livello altissimo della nuova generazione iQFoil capace di regalare spettacolo e confermare l’Italia tra i protagonisti della scena internazionale. Prossimo appuntamento a ottobre per gli Europei a Cannigione.

Open Skiff

A Porto d’Agumu, quarta tappa del campionato zonale per i giovani dell’Open skiff. Vento leggero e una giornata estiva hanno permesso lo svolgimento di 4 prove. Nell’Under 16, vittoria di Fabio Serra della Lega Navale Italiana sez. Sulcis sul compagno di squadra Angelo Manconi e su Pietro Dedoni della LNI sez. Cagliari. Tra gli Under 13 Nicolò Maffei (LNI Cagliari) ha preceduto Mattia Armeni e Gaia Sabbatino (LNI Sulcis).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 