«Pilloni? Nulla di personale. Mi auguro ritrovi l’entusiasmo» 

«Ho chiesto spiegazioni in merito alle ripetute lamentele nei confronti miei e dei colleghi assessori che, però, non sono arrivate». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, come previsto dalla norma, ha comunicato le motivazioni per le quali ha mandato a casa la sua vice, Antonella Pilloni, con delega alla Cultura e all’Istruzione. «Nulla di personale, tant’è che fino all’ultimo ho cercato di capire le motivazioni della sua insoddisfazione all’interno del gruppo. Ho sperato in un passo indietro. Non c’è stato. A questo punto la revoca è stato un atto dovuto nell’interesse della comunità: per amministrare occorre entusiasmo. Mi auguro che ora possa trovarlo dai banchi della maggioranza». Pilloni non si è presentata. Intanto in città c’è attesa sul nome della sua sostituta che, nel rispetto della quota rosa in Giunta, la scelta dovrebbe ricadere fra le due donne in maggioranza: la presidente del Consiglio, Roberta Casta, eletta con 281 preferenze, e la consigliera Monica Etzi con 210. «In settimana verrà ufficializzato il nuovo esecutivo», dice Urpi.

