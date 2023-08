pilloni e barabino star del progetto “young azzurra”  

Il luccichio delle regate dei maxi yacht e la frequentazione dei vip hanno spesso oscurato lo spirito agonistico che caratterizza lo Yacht Club Costa Smeralda. La creazione del team di Young Azzurra, il progetto dedicato ai giovani della vela olimpica nel quale sono stati presto inserite due promesse dal talento cristallino come Freddy Pilloni e Cesare Barabino, racconta una storia diversa. Perché il circolo di Porto Cervo ha sempre avuto una vena sportiva vibrante, pronta a emergere in ogni occasione. Young Azzurra ha finalmente dato libero sfogo a questa passione per le sfide, introducendo l'YCCS nel mondo dell'agonismo più significativo, quello della vela olimpica. Spiega Michael Illbruck, commodoro dello YCCS: «Progetti come quelli di Young Azzurra, che investono nelle giovani generazioni, ci permettono di guardare al futuro con speranza».

Eccellenze

In Pilloni e Barabino, Young Azzurra ha trovato i suoi testimonial, due giovani eccellenze della vela sarda, che si stanno affacciando ora nell’impegnativo mondo olimpico, impresa per loro impossibile senza il supporto dello Yccs. Corrado Fara, presidente zonale della Fiv, aggiunge: «Abbiamo in Sardegna tanti talenti e siamo contenti che realtà come Young Azzurra possano aiutare i nostri ragazzi nello sport ad alti livelli».

Palmares

Freddy Pilloni, cagliaritano doc, ha già vinto tutto il possibile nelle categorie giovanili e ora si appresta a partecipare in Grecia all’ennesimo mondiale giovanile. Quando in una gara arriva il momento clou, lui è sereno, lucido, pronto a dare la zampata vincente. Alterna ora regate nella categoria giovanili a quelle olimpica.

Cesare Barabino, olbiese, nato in una famiglia in cui la vela la si tramanda di padre in figlio, ha ottenuto grandissimi risultati in Optimist e nelle categorie giovanili della classe Laser e ora continua nella categoria assoluta, la più tosta tra le classi olimpiche. In regata è un vero atleta da classifica, un freddo calcolatore che, punto dopo punto, scala le classifiche delle regate internazionali più importanti. Per lui nei prossimi giorni c’è il mondiale assoluto in Olanda.

