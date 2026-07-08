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09 luglio 2026 alle 01:03

Pilloni e Barabino ai Giochi del Mediterraneo 

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Agosto in azzurro per due membri del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Federico Pilloni (iQFoil) e Cesare Barabino (Ilca 7) sono stati convocati dalla Federvela per partecipare ai Giochi del Mediterraneo in rappresentanza dell’Italia, che ospiterà a Taranto la manifestazione dal 21 agosto al 3 settembre. Un premio e una conseguenza dei risultati ottenuti in questa stagione. «Sono estremamente felice e grato per l’opportunità», commenta Freddy. «Per me sarà la prima esperienza in una manifestazione multisportiva di spessore e mi dà grande orgoglio», aggiunge il cagliaritano.

L’altra atleta del Programma, Maddalena Spanu, ha intanto gettato la maschera, partecipando a Gizzeria al campionato europeo Youth Formula Kite. L’oristanese, una delle migliori specialista al mondo nel Wingfoil, non aveva nascosto il desiderio di tentare il passaggio a una classe che fa parte del cartellone olimpico in vista di Los Angeles 2028 e si è allenata da alcuni mesi «quasi in segreto». Per lei un più che incoraggiante quinto posto assoluto (quarta europea). Da ieri però è impegnata nella World Cup della Wingfoil racing, nella stessa località calabrese. Intanto su callforyoungsailors.it lo Yacht Club Costa Smeralda ha aperto la nuova leva per il progetto di valorizzazione e sostegno dei giovani (18-25 anni) talenti della vela italiana.

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