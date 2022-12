“Pillolo” e idrogel La contraccezione si declina al maschile 

Parola di Nathan Lawrentschuk, urologo del centro ricerche Epworth Freemasons di Melbourne, Australia, che sta conducendo studi per mettere a punto un gel – o meglio un idrogel – in grado di bloccare il flusso del liquido seminale.La sperimentazione ha già visto coinvolti 4 uomini, ora altri 25 prenderanno parte a una seconda, più ampia fase di prova.

Prosegue la sperimentazione dei contraccettivi maschili, con promettenti test su una nuova modalità che «potrebbe essere un punto di svolta, assicurando che la contraccezione sia una responsabilità condivisa tra le coppie».

Parola di Nathan Lawrentschuk, urologo del centro ricerche Epworth Freemasons di Melbourne, Australia, che sta conducendo studi per mettere a punto un gel – o meglio un idrogel – in grado di bloccare il flusso del liquido seminale.La sperimentazione ha già visto coinvolti 4 uomini, ora altri 25 prenderanno parte a una seconda, più ampia fase di prova.

Come funziona

Il nuovo farmaco idrogel – spiegano i ricercatori - si inietta nei vasi deferenti, che collegano i testicoli all’uretra, impedendo l’uscita del liquido seminale. Un effetto della durata di circa 2 anni, eventualmente prolungabili con successive iniezioni. Il tutto senza eventi avversi significativi. L’effetto di blocco sarà, inoltre, reversibile: con un’iniezione di bicarbonato di sodio negli stessi dotti referenti sarà infatti possibile dissolvere la “barriera” innalzata dal gel polimerico liberando i canali ostruiti.

Gli italiani

La ricerca australiana viene seguita con interesse dai medici del settore, anche in Italia. Infatti, spiega Alessandro Palmieri, docente di Urologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Sia (la Società italiana di andrologia), «oltre ad ampliare le opzioni anticoncezionali per coppie, il nuovo contraccettivo potrebbe portare finalmente a una parità nella responsabilità della contraccezione tra uomini e donne, consentendo anche ai primi di avere un ruolo attivo nella pianificazione familiare. Tuttavia», sottolinea Palmieri, «la cautela è d’obbligo, perché sono ancora diversi i punti da chiarire. Innanzitutto, è importante assicurarsi che l’ostruzione volontaria dei vasi deferenti, tramite l’iniezione di idrogel, non aumenti il rischio di insorgenza di infezioni batteriche. E poi bisogna assicurarsi che l’effetto non sia permanente e che quindi la sterilità indotta sia davvero reversibile».

Virus e infezioni

Ma c’è un’altra avvertenza, non di poco conto, da tenere presente. L’idrogel, così come la pillola anti-concezionale femminile, impediscono sì gravidanze indesiderate, ma non proteggono dalla malattie sessualmente trasmissibili.Se la contraccezione maschile è in grado di parificare la responsabilità tra uomini e donne, «bisogna dunque evitare», sottolinea ancora Palmieri, «di vanificare i passi in avanti fatti negli ultimi anni sulla diffusione della cultura della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, tramite l’utilizzo dei preservativi. Metodi contraccettivi, come quello allo studio in Australia, non offrono infatti alcuna protezione rispetto alle infezioni», conclude il presidente della Sia. «Il profilattico, in questo senso, rappresenta ancora l’unico strumento con cui proteggersi contestualmente dalle gravidanze indesiderate e dalle infezioni sessualmente trasmissibili».

Controindicazioni

Intanto, proseguono gli studi anche su un altro metodo di contraccezione maschile, di cui si parla ormai da anni. Stiamo parlando del “pillolo”, ovvero la pillola anti-concezionale, non ormonale, per gli uomini, in grado di ridurre o inibire la produzione degli spermatozoi.Sono varie le ricerche in corso, proprio in Australia – a cura del Monash Institute of Pharmaceutical Sciences – e anche negli Usa – a cura del team di Abdullah Al Noman e Gunda Georg dell’Università del Minnesota.

I risultati dei test su topi e animali sarebbero promettenti (si parla di efficacia fino al 99 per cento). Ma anche in questo caso ci sono scogli da superare prima di vedere il pillolo finalmente in commercio. Si lavora infatti per eliminare i possibili effetti collaterali che il farmaco anti-concezionale potrebbe produrre, che includono conseguenze a lungo termine o addirittura irreversibili sulla fertilità, drastico calo della libido e anche rischi di trasmettere difetti di nascita alla futura prole. Controindicazioni pericolose, che, però, i ricercatori sono fiduciosi di riuscire presto a disinnescare, avviando gli studi clinici anche sugli uomini, ultimo passo prima della definitiva messa in commercio del tanto discusso “pillolo”.

