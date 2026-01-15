Quando le bombe tacciono, inizia un’altra guerra. Non si combatte con i carri armati, ma con i dati e gli algoritmi: è la guerra invisibile per la ricostruzione, la lotta per decidere chi e come programmerà la normalità di domani. Nel dopoguerra del Novecento il potere spettava a chi possedeva la terra; oggi va a chi controlla l’intelligenza artificiale che governerà quella terra. Città intere rinate dalle macerie, ma con un sistema nervoso digitale incorporato che orienta in modo autonomo e costante la vita di milioni di persone per i decenni a venire. Un futuro in bilico tra rinascita e sottomissione algoritmica. Se ne parla nel nuovo episodio di “Pillole di Eta Beta”, condotto da Massimo Cerofolini insieme a Barbara Carfagna (foto), con la regia di Mimmi Micocci, in onda oggi alle 11.45 su Radio 1.