Pillola rossa o blu? Due diverse ricette nelle urne di Gairo  

Pillola rossa o pillola blu? Ricette diverse per immaginare il futuro di Gairo. Sindaco uscente ed ex vicesindaco (cacciato a metà legislatura) sono in lizza per governare il paese del Perda Liana, del vecchio borgo amato dai turisti, dei sogni di sviluppo sul litorale. Il prossimo anno il Volo dell’angelo, spettacolare attrazione turistica, sarà ultimato. Arriveranno i turisti, che già visitano il centro matrice. Il paese sarà pronto ad accoglierli?

I candidati

Sergio Lorrai, 43 anni, ingegnere in forza ai Vigili del fuoco, sindaco uscente e Francesco Carta, 39 anni, funzionario Argea. Rosso Pd il colore scelto da Lorrai per la sua campagna, blu Riformatori le insegne di Carta.

Le comunali da queste parti sono un vaso colmo di famiglie, tensioni, amicizie e interessi. La fine della liason politica tra Carta e Lorrai ha lasciato il segno ma entrambi i candidati sembrano voler guardare avanti. «L’errore è stato l’eccessivo ottimismo – spiega Francesco Carta - Abbiamo pensato che le differenze caratteriali potessero essere superate in nome del bene comune. Poi sono arrivate le decisioni arrivate dall’alto, un modus accentratore che simulava condivisione. Non potevo accettarlo».

Di tutt’altro avviso Lorrai. «Probabilmente sarei dovuto intervenire prima rispetto alla revoca delle deleghe all’ex vicesindaco. Con il senno di poi, una decisione più tempestiva avrebbe forse consentito agli uffici, al gruppo di maggioranza e all’intera amministrazione di lavorare con maggiore serenità e più efficacia».

Un volo d’angelo

Il paese respira interessanti prospettive di sviluppo turistico. L’obiettivo è frenare la grande fuga dei giovani. «Dobbiamo lavorare perché i giovani possano tornare, restare e vivere bene nel nostro paese – spiega Lorrai- Il problema più grande, oggi è la denatalità. Per questo servono opportunità di lavoro, servizi, qualità della vita, abitazioni, infrastrutture e una visione complessiva. Lo sviluppo turistico può contribuire a creare nuove possibilità e ad alzare ulteriormente gli standard di vita della comunità». Per Carta il Volo dell’angelo da solo non basterà. «è importante sollecitare l’integrazione e il potenziamento dei cantieri forestali, ma non promettiamo assunzioni. Vogliamo una Gairo ospitale, strutturata per accogliere che altrimenti troverà un vuoto cosmico». Pillole delle tante idee per cercare il cambiamento. Carta sostiene l’importanza di trasformare le potenzialità in realtà economica, Lorrai, risolto il problema della proprietà delle abitazioni, punta valorizzare il tessuto immobiliare e il patrimonio esistente, creando nuove opportunità da Gairo vecchio al mare. Il paese si chiede che clima ci sarà all’indomani del voto. «la mia linea è quella di non far cadere la campagna elettorale in scontri personali – osserva Carta - Due liste contrapposte sono una sana opportunità democratica». Sul tema Lorrai è serafico. «Il confronto è utile quando è fatto nell’interesse della comunità. Le critiche, se costruttive, possono aiutare a fare meglio. L’importante è che il bene di Gairo venga prima delle posizioni personali». Cosa distingue l’uno dall’altro, quando tutto sembra diverso? «Il metodo, non autoreferenziale ma consapevole – dice Carta – non un singolo ma un gruppo». Lorrai quasi gli fa eco: «Credo che la vera forza della nostra proposta sia la collegialità e l’esperienza amministrativa. I gairesi non votano soltanto Sergio Lorrai, ma una squadra, un gruppo serio». Dicono che il Perda Liana possa esaudire i desideri. Gairo nell’urna desidera un futuro sereno. Basterà una crocetta?

RIPRODUZIONE RISERVATA