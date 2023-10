Pilleri, il re delle mandorle: «Un’annata da dimenticare» 

Negli ultimi 15 anni Marco Pilleri agricoltore di Sinnai di mandorli ne ha impiantato settecento a”Maletta” e Muredditas”, campagne del paese. Ha salvato anche varietà del passato illustre (come “Aliccheddu ‘e Olla” e “Sa romana”. Ha impiantato anche “Sa grapellina” e “Tuono”, due novità nuove per la zona. Le soddisfazioni in passato non sono mancate con buone produzioni: quantità e qualità. Ma questa annata è tutta da dimenticare. «Terribile – dice Marco Pilleri - rispetto allo scorso raccolto, prevedo un quarto di produzione in meno. La siccità è stata devastante, le piante continuano a soffrire questa situazione, non sono riuscite neppure a sviluppare l’apparato delle foglie. Un disastro. Faccio una attività semi meccanizzata, una lavorazione solo a mano vorrebbe dire chiudere del tutto l’attività».

Perchè i nuovi mandorleti? «Ho puntato su questa coltura in sostituzione dei vigneti: la mandorlicotura mi è sempre piaciuta. Ma per tirare avanti servirebbero migliaia di piante in azienda. Con meno di 700 piante non si va avanti».

Oggi nel territorio comunale di Sinnai, il mandorlo è una pianta in estinzione. Di reimpianti, neppure l’ombra. E spesso non si va neanche alla raccolta. «Non è conveniente – dice Maicol giovane agricoltore». Per l’agronomo Antonello Pilleri «il rilancio potrà avvenire solo con una mandorlicoltura razionale, a filari, tipo vigna, con l’irrigazione e con la meccanizzazione». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA