Pill’e Matta, nuovo incidente nell’incrocio 

Vecchi problemi e nuovi incidenti nella zona industriale di Pill’e Matta, teatro ancora una volta, ieri mattina, proprio durante l’ora di punta, di uno scontro tra auto che ha creato pesanti rallentamenti al traffico. A innescarlo il mancato rispetto del limite di velocità dei 30 chilometri orari, imposto su tutto il territorio comunale da un’ordinanza sindacale.

Ma non solo. A causare l’incidente sembra sia stata infatti un’auto che, uscendo dal supermercato, non ha dato la precedenza a destra e si è incastrata tra altre due macchine già incolonnate nella carreggiata davanti al semaforo verso la statale 554: la prima doveva andare in direzione Selargius e la seconda, invece, a Quartucciu. A quanto pare, però, nessuno dei due automobilisti ha voluto far passare quello arrivato dal supermercato e il risultato è stata la collisione tra i tre e una lunga fila di auto, che arrivava fino all’edificio dell’Enel, bloccate per oltre un’ora sotto il sole.

Il problema, però, è sempre lo stesso, come da anni ormai denuncia chi ha lì la propria azienda: alta velocità e infrazioni senza un vero controllo del territorio.

Lo spartitraffico a ridosso del semaforo, davanti al supermercato viene periodicamente danneggiato per fare inversione di marcia e in tanti, arrivando dalla statale 125, utilizzano la bretella di collegamento con Pill’e Matta per risparmiare qualche metro ed evitare così un semaforo, alimentando il traffico in una strada che dovrebbe essere dedicata solo alla zona industriale.