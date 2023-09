Pill’e Matta, la riscoperta della necropoli 

Mai realmente aperto e fruibile, se non per eventi programmati e concordati, il museo di Pill’e Matta si prepara a diventare «un attore importante nel campo dell’archeologia e della storia del Mediterraneo».

L’annuncio è dell’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, che ha presentato alla Giunta il progetto – subito approvato - per l’allestimento multimediale che consentirà di esporre anche virtualmente oltre tremila reperti, raccontando così la storia della necropoli e di tutta l’area archeologica di Quartucciu. Un progetto che va di pari passo con quello per darlo in gestione, garantendo così l’apertura costante al pubblico di uno dei siti archeologici più belli dell’hinterland.

Il progetto

«Abbiamo messo le basi perché quel luogo sia davvero all’altezza dei contenuti scientifici che custodisce, grazie agli scambi che sarà in grado di promuovere attraverso il proprio progetto espositivo e l’organizzazione dell’offerta culturale», spiega l’assessora. «Da quando è stato realizzato il museo non è mai stato aperto da alcuna amministrazione in modo continuativo, se non per eventi o manifestazioni organizzate ad hoc. Per un anno, a causa di lavori di manutenzione, non lo abbiamo potuto utilizzare, ma sarà presto nuovamente protagonista di Arrexinis, l’iniziativa alla scoperta delle nostre radici».

Con l’avvio del progetto e la riapertura del museo, si vuole dunque realizzare un allestimento costituito da percorsi e soluzioni multimediali adatto a tutte le età. Permettere una facile e ricca consultazione dei contenuti scientifici usando media quali animazioni, filmati, proiezioni e attività interattive. Ma anche generare e accogliere stabilmente attività didattiche laboratoriali, ludiche e di ricerca.

La rete

«Soprattutto vogliamo avviare dei rapporti con altre strutture simili presenti nel Mediterraneo, creando così una rete di diffusione di contenuti culturali e scientifici con il duplice fine di fornire anche un supporto al comparto turistico», aggiunge Contini che evidenzia come alla base del concept della progettazione ci sia l’idea di una fruizione “estesa” dei contenuti che «vada oltre i confini della visita fisica per permettere al visitatore un’esperienza ricca e orientata alle esigenze contemporanee di fluidità tra fisicità e virtualità».

Come sarà

L’allestimento museale sarà interamente digitale e interattivo ed è basato su filmati, in più tipologie di proiezione, attivate dalla presenza dell’osservatore e dal suo movimento nella struttura. «In futuro quando avremo trovato le risorse economiche necessarie, tutto il patrimonio scientifico culturale del museo potrà essere messo online attraverso la creazione di un archivio digitale, che avrà anche un suo punto di diffusione all’interno del Museo stesso», spiega ancora Contini, «con l’archivio il visitatore potrà accedere a contenuti testuali, fotografici e video e ricavare approfondimenti multidisciplinari in maniera autonoma».

