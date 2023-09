Pill’e Matta, i controlli dei vigili: «Presenti sul territorio» 

Tredici verbali e un ritiro della patente per eccesso di velocità. È il risultato del monitoraggio del traffico e del controllo della velocità svolto, tra agosto e i primi giorni di settembre, dalla polizia locale nella zona di Pill’e Matta e che dovrebbe fruttare alle casse comunali oltre duemila euro. Un grande risultato per l’assessore alla viabilità, Cristian Mereu, che ha chiesto al comandante della municipale, Nanni Nateri, di essere più presente con i suoi uomini in una delle strade, insieme a via Nazionale, che più di tutte soffre per il numero di auto che quotidianamente l’attraversano.«Il rafforzamento dei controlli è uno dei nostri obiettivi e per questo li stiamo implementando sia a piedi che in pattuglia, nelle vie principali interessate da maggior flusso veicolare, con passaggi ripetuti nei parchi e a Sant’Isidoro da parte degli agenti», afferma Mereu. «In alcune occasioni, peraltro, va detto che non sono state registrate violazioni e questo è un segno evidente che gli automobilisti hanno rispettato i limiti imposti dal codice della strada. Ciò rappresenta un buon segnale perché la finalità dei controlli è preventiva e non già sanzionatoria».E aggiunge: «Abbiamo inoltre chiesto l'ausilio dei carabinieri della stazione di Selargius per implementare soprattutto il servizio al parco Sergio Atzeni nelle fasce orarie in cui i vigili non sono in servizio». (Fr. Me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA