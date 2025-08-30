VaiOnline
Quartucciu.
31 agosto 2025 alle 01:05

Pill’e Matta, di notte la zona industriale diventa terra di nessuno 

Nell’area industriale di Quartucciu in localita “Pill’e Matta” esiste una zona che sembra terra di nessuno: si tratta del piazzale-parcheggio di via Emilio Cadelano, a pochi metri dalla trafficatissima via Primo Maggio.

Rifiuti abbandonati ma non solo, sono infatti evidenti i resti delle notti brave con tanto di bottiglie sparse ovunque e le scorie dei fuochi d’artificio utilizzati a corredo delle gimcane tra auto, inequivocabili i segni disegnati sull’asfalto dagli pneumatici che si possono notare in tutto il piazzale. La zona industriale di Pill’e Matta durante la settimana lavorativa è molto trafficata ma dopo l’ora di chiusura delle attività produttive e nei fine settimana manifesta una certa attrattiva in chi cerca una zona isolata. Nell’area sono attive tante imprese, è infatti il cuore pulsante dell’economia di Quartucciu, tante altre sono in fase di avviamento con capannoni in costruzione in alcuni lotti. Però tutta la zona ha evidentemente bisogno di qualche passaggi in più da parte delle forze dell’ordine.

Di recente di è anche verificato un incidente che aveva coinvolto un ragazzo alla guida di uno scooter, scontratosi con un’auto a maggio, e un incendio che aveva lambito alcune attività a luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

