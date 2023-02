Pili&Pilia in onda c’è la strana coppia 

Questa volta non demoliranno i colleghi della radio, come nella puntata d’apertura, ma una sana dose di irriverenza e di leggerezza ci sarà di sicuro. Alle 10, e in replica il mercoledì alle 18.30, in onda “Lo facciamo per soldi”, con Enrico Pilia e Alessandro Pili. Una botta di cultura con Leopardi tradotto in campidanese, i messaggi degli ascoltatori puntualmente ignorati, i personaggi che da “Scraffingiu” sbarcano alla radio e gli ospiti, con la ricetta di Michele Ruffi. Dalle 10, su Radiolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA