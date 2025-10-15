VaiOnline
Tortolì.
16 ottobre 2025 alle 00:10

Pilia, una coppa nel nome di Annalaura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gianluca Pilia ha sollevato la Champions league di categoria. Quindici anni compiuti lo scorso giugno, il velista di Tortolì, allenato da Davide Gorgerino, si è confermato leader della disciplina trionfando nella classe Open Skiff. Un trofeo nel nome di Annalaura, la sorellina scomparsa l’8 agosto 2024 all’età di 10 anni mentre si allenava sull’optimist nelle acque antistanti il porto di Arbatax. Gianluca ha sbaragliato la concorrenza di nove avversari, riuscendo a chiudere in testa dopo un recupero prodigioso all’ultima regata dove si è lasciato alle spalle un atleta ucraino. L’evento, considerato la festa finale della stagione nazionale, si distingue per la sua formula breve e intensa: regate veloci, percorso ridotto e flotta compatta, proprio come le Medal race delle grandi competizioni internazionali. Quest’anno il campo di regata è stato Cagliari, tra Marina di Bonaria e la base di Luna Rossa, teatro ideale in cui gli appassionati hanno assistito col fiato sospeso a un testa a testa mozzafiato. «A Gianluca - hanno commentato i dirigenti della Polisportiva Mare Quartu per cui è tesserato il velista di Tortolì - i nostri complimenti per aver dato spettacolo e averci fatto divertire col suo talento cristallino». Da anni Gianluca Pilia, iscritto al secondo anno del liceo scientifico di Tortolì, si fa apprezzare per classe e risultati. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 