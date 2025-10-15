Pilia, una coppa nel nome di Annalaura 

Gianluca Pilia ha sollevato la Champions league di categoria. Quindici anni compiuti lo scorso giugno, il velista di Tortolì, allenato da Davide Gorgerino, si è confermato leader della disciplina trionfando nella classe Open Skiff. Un trofeo nel nome di Annalaura, la sorellina scomparsa l’8 agosto 2024 all’età di 10 anni mentre si allenava sull’optimist nelle acque antistanti il porto di Arbatax. Gianluca ha sbaragliato la concorrenza di nove avversari, riuscendo a chiudere in testa dopo un recupero prodigioso all’ultima regata dove si è lasciato alle spalle un atleta ucraino. L’evento, considerato la festa finale della stagione nazionale, si distingue per la sua formula breve e intensa: regate veloci, percorso ridotto e flotta compatta, proprio come le Medal race delle grandi competizioni internazionali. Quest’anno il campo di regata è stato Cagliari, tra Marina di Bonaria e la base di Luna Rossa, teatro ideale in cui gli appassionati hanno assistito col fiato sospeso a un testa a testa mozzafiato. «A Gianluca - hanno commentato i dirigenti della Polisportiva Mare Quartu per cui è tesserato il velista di Tortolì - i nostri complimenti per aver dato spettacolo e averci fatto divertire col suo talento cristallino». Da anni Gianluca Pilia, iscritto al secondo anno del liceo scientifico di Tortolì, si fa apprezzare per classe e risultati. (ro. se.)

