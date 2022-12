Pili vince a casa di Aru  

Al cospetto dei campioni i tre dominatori della stagione sarda di ciclocross non potevano deludere. A Villacidro, Fabio Aru non è voluto mancare al Trofeo Monte Linas, che ha visto i successi dell’Allievo Enrico Balliana, dello Junior Gabriele Pili e dell’Under 23 Mirko Pani, rispettivamente nelle gare da 30, 40 e 60 minuti.

Con il vincitore della Vuelta, che aveva iniziato nel fuoristrada ed era stato anche azzurro ai mondiali Juniores, oltre il fettucciato c’era anche il l’under 23 guspinese Gabriele Porta, che ha deciso anch’egli di appendere la bici al chiodo.

Le gare

Gabriele Pili, che giovedì sarà in gara a Faè di Oderzo, prima di partecipare al primo stage in maglia azzurra, ha vinto al prova da 40’, nella quale il solo Master 4 Cristian Melis è riuscito a inserirsi tra i migliori cinque Juniores. Un buon segnale per i giovani, come lo sono la doppietta degli Under 23 nella gara da 60’ (primo Mirko Pani, secondo Ignazio Cireddu, solo dopo di loro il master Eros Piras) e il successo tra le donne di Giorgia Secchi, in procinto di partire per il Belgio dove si cimenterà con le specialiste del Nord.