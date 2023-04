Pili raccoglie le firme Corrias assolve Pinna, la quarta lista si farà 

L’hanno chiamata “Cambiamo insieme”, la lista di Franco Pili. L’ingegnere di 61 anni, che guida la civica con il motore Pd, ha coniato anche il logo che richiama monumenti storici e naturali di Tortolì e Arbatax. Ieri mattina una delegazione ha aperto un banchetto in via Monsignor Virgilio dove sono state raccolte le firme per la presentazione della lista. A sostenere il progetto della civica “Cambiamo insieme” erano presenti, fra gli altri, anche Walter Cattari, reduce da tredici anni in amministrazione accanto a Massimo Cannas, Antonio Ghironi e Marco Lai. Negli stessi istanti vari candidati di estrazione Pd si sono presentati all’ufficio elettorale in Comune per adempimenti amministrativi.

Caso Pinna

Il “caso Cristian Pinna” non è passato inosservato. Il giovane, tesserato Pd e una breve permanenza nella segreteria Dem, ha lasciato il partito per sposare l’iniziativa politica di Lara Depau. «Non c’è stata nessuna infrazione rispetto al codice etico del Partito democratico», chiarisce Salvatore Corrias, 49 anni, consigliere regionale Dem. «Il Pd è un partito talmente grande e articolato per cui è fisiologico, come accade dappertutto, che qualcuno, quando sono in programma competizioni locali, scelga liberamente con chi andare. Diverso sarebbe stato se Pinna avesse aderito a una formazione di centrodestra. Ecco quello sarebbe stato politicamente inammissibile». Dunque Corrias assolve Pinna. «Anche perché - puntualizza l’esponente Dem - mi pare abbia deciso di schierarsi con una lista civica dove la presenza politica è limitata». In effetti, almeno per ora, l’unico candidato con tessera in tasca nella lista di Depau dovrebbe essere Carlo Marcia (Riformatori).

La posizione

Franco Pili è uno dei tre candidati a sindaco. Gli altri sono Lara Depau e Marcello Ladu (centrodestra). L’eventuale quarta lista è in fase di gestazione. Corrias commenta l’investitura di Pili: «Rispetto la scelta dell’assemblea. Ringrazio Filippo Cherchi per l’ottimo lavoro di interlocuzione».