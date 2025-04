Pili & Pilia alla radio 

Alle 10 su Radiolina lo show “Lo Facciamo Per Soldi”, il contenitore del sabato in replica su Videolina nel corso della settimana. Con l’attore e content creator Alessandro Pili e il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia, la trasmissione attraversa le vicende della settimana in chiave leggera. Ospiti da Roma la giornalista politica Virginia Saba, il radiocronista di Radiolina Lele Casini, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Bibi Velluzzi da Milano, l’autore tv Alberto Urgu e l’influencer Viviana Martelli. In studio Federica Zedda, content creator ed esperta. Live, la rilettura dei versi di “Incoscienti giovani”, il successo di Achille Lauro portato all’ultimo festival di Sanremo. Oggi dal 10 su Radiolina, in replica su Videolina.