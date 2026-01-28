VaiOnline
Prima categoria.
29 gennaio 2026 alle 00:41

Pili lascia lascia il Tortolì e ricomincia da Fonni 

Fonni. Antonio Pili cerca un’altra gioia. Torronaio di professione e calciatore per passione, il centrocampista di Tonara, che per amore ha messo radici a Lanusei, lascia il Tortolì (e l’Eccellenza) proprio a dieci giorni dal derby fra le eterne rivali ogliastrine. Lo aspetta il Fonni, ambizioso club che nel girone C di Prima categoria sgomita per centrare il ritorno in Promozione.

Il 7 gennaio Pili ha soffiato su 36 candeline. La carta d’identità che tende a ingiallirsi non lo spaventa e, soprattutto, non lo allontana dal terreno di gioco. «Credo di poter dare ancora qualcosa di buono al calcio». D’altronde l’esperienza non gli manca. Cresciuto nella sua Tonara, dove è rientrato a intervalli regolari sollevando anche la Coppa Italia di Eccellenza, il centrocampista ha indossato le maglie di Torres, Nuorese, Villacidrese, Porto Torres, Lanusei, Ghilarza, Idolo, Villasimius e Tortolì. Ora riabbraccia la sua Barbagia, si veste di biancoblù e arriva alla corte di Giacomo Coinu, che con lui conta di sollevare l’asticella della qualità in mezzo al campo. Il tempo di Pili a Tortolì era finito. Poche presenze, con i tecnici Mereu e Giordano che hanno puntato su giocatori con altre caratteristiche relegandolo al ruolo di comprimario. «Mi sono lasciato benissimo con il club. È arrivata l’offerta del Fonni e l’ho accettata. Gli stimoli sono sempre tanti, come a Tortolì».

