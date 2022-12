pili, ecco la ciliegina 

Sassari ha assegnato nel ricordo di Adriano Testone i titoli sardi di ciclocross individuale (per le categorie maggiori) e a staffetta. Sul percorso allestito dal Cycling Team Progetto Sport nella zona del ciclodromo, tutti i favoriti sono andati a segno ma non tutti i titoli sono stati assegnati, per mancanza del numero minimo. Tra questi, purtroppo, quello Open (solo 3 Under 23 al via), in una gara dominata dal solito Mirko Pani davanti a Ignazio Cireddu. Anche Sara Tola, prima delle due donne Juniores, si è dovuta accontentare del podio di giornata. Numerosi invece gli Juniores, con Gabriele Pili, reduce dallo stage azzurro e dal bel 6° posto di Jesolo, agevole vincitore ed Emiliano Murtas (primo M5) a fare il ragazzino in mezzo a loro. Assegnate le maglie di campione Master maschili e W2. Sabato si sono svolte le staffette: titoli a Vc Sarroch (giovani) e Donori Bike Team (Master).

Ordini d’arrivo

Gara da 60’ : 1. Mirko Pani (U23, Piscina Irgas 3C), 2. Ignazio Cireddu (U23, Crazy Wheels), 3. Michael Giua (Elmt, Ajò-Ergen), 4. Andrea Lovicu (M3, Bt Demurtas Nuoro), 5. Eros Piras (M2, Donori Bt), 6. Andrea Pillai (M2, 2000 Ricambi), 7. Thomas Selenati (M1, Bt Demurtas), 8. Ahmed Kasraoui (Elmt, Monteponi).

Gara da 40’ : 1. Gabriele Pili (Ju, Crazy Wheels), 2. Alessio Fois (Ju, Techno Bike), 3. Manuel Cossu (Ju, Monreal Bike), 4. Emiliano Murtas (M5, Donori Bt); 8. Cristian Melis (M4, id.), 9. Alessio Saddi (M4, Uc Guspini), 10. Mauro Valente (M6, Arborea Bike), 11. Giorgio Atzeni (M6, Sa Vida Noa 2008); 20. Antonello Puggioni (M7, Progetto Sport); 23. Giulio Caboni (M8, PulSar). Donne : 1. Daniela Ennas (W2, Monreal Bike), 2. Sara Tola (Dj, Terrano- va Fancello), 3. Maria Girone (W2, Vc Sarroch), 4. Samuela Cappon (Mtb Monastir), 5. Ma- nola Vacca (W3, Vc Sarroch).